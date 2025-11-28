Perché non ci sono i telecronisti oggi sulla RAI | la causa dello sciopero e gli eventi scoperti

Oasport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione Nazionale della Stampa ha indetto uno sciopero nazionale per venerdì 28 novembre, proclamando una giornata di astensione dal lavoro dei giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate online, radio e televisioni nazionali che applicano il contratto di lavoro Fnsi-Fieg. La motivazione è legata al rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico sc aduto nel 2016 e il sindacato “rivendica dignità per il lavoro dei colleghi dipendenti e lavoratori autonomi, norme per il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle redazioni, il riconoscimento anche economico del ruolo cruciale che il giornalismo riveste nell’ordinamento democratico del nostro Paese”. 🔗 Leggi su Oasport.it

perch233 non ci sono i telecronisti oggi sulla rai la causa dello sciopero e gli eventi scoperti

© Oasport.it - Perché non ci sono i telecronisti oggi sulla RAI: la causa dello sciopero e gli eventi scoperti

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Sono Telecronisti Oggi