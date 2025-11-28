La Federazione Nazionale della Stampa ha indetto uno sciopero nazionale per venerdì 28 novembre, proclamando una giornata di astensione dal lavoro dei giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate online, radio e televisioni nazionali che applicano il contratto di lavoro Fnsi-Fieg. La motivazione è legata al rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico sc aduto nel 2016 e il sindacato “rivendica dignità per il lavoro dei colleghi dipendenti e lavoratori autonomi, norme per il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle redazioni, il riconoscimento anche economico del ruolo cruciale che il giornalismo riveste nell’ordinamento democratico del nostro Paese”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché non ci sono i telecronisti oggi sulla RAI: la causa dello sciopero e gli eventi scoperti