Perché non ci sono fantasmi stasera 27 novembre e quando esce la stagione 5 episodio 7

La sesta stagione della serie televisiva Ghosts è momentaneamente interrotta, a causa di una pausa programmata da CBS. La produzione, una delle sitcom più seguite in ambito broadcast, ha già ottenuto il rinnovo fino alla fine della stagione televisiva 2025-2026, consentendo agli autori di sviluppare trame a lungo termine. La stagione in corso ha già affrontato diverse narrazioni, approfondendo le storie dei fantasmi al cast e facendo progredire le vicende dei personaggi umani, in particolare Sam e Jay. ghosts stagione 5 in pausa per il thanksgiving. La stagione 5 di Ghosts non è trasmessa questa sera, 28 novembre 2025, a causa della pausa stabilita da CBS. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

