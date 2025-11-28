la programmazione di Boston Blue in pausa per il fine settimana di thanksgiving. La serie televisiva Boston Blue non viene trasmessa questa sera, 28 novembre 2025, a causa di modifiche nella programmazione imposte dalla rete CBS. Nonostante il successo consolidato nel corso di oltre dieci stagioni, la produzione ha concluso la messa in onda quando aveva ancora alte audience. La decisione di interrompere le trasmissioni ha generato delusione tra il cast e i fan, poiché la volontà generale era quella di proseguire con la serie. Alla base di questa scelta ci sono motivazioni legate a un restyling del palinsesto e a strategie di contenimento dei costi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Perché non c’è boston blue e quando esce episodio 7