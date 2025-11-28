Perché Meloni deve scommettere sul premierato senza cambiare il Rosatellum

In qualsiasi competizione, le regole del gioco condizionano l’esito della partita. Attenzione però a immaginare automatismi che non esistono. I politici italiani dovrebbero saperlo: non è senz’altro l’unica ragione ma, ogni volta che una maggioranza si è scritta una legge elettorale su misura (la destra col Porcellum, il PD col Rosatellum) ha finito per farsi male da sé. Su queste ultime elezioni regionali, la destra avrebbe di che riflettere, senz’altro: vince dove ha ceto politico (il Veneto di Zaia ), perde dove le sue candidature tradiscono la povertà dei partiti. Con le deduzioni per le prossime politiche, meglio andarci piano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perché Meloni deve scommettere sul premierato senza cambiare il Rosatellum

