Perché immuni non va in onda oggi 28 novembre stop per Matano

Jumptheshark.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interruzione temporanea di “La Vita in Diretta” il 28 novembre 2025. La programmazione pomeridiana di Rai 1 ha subito una variazione significativa in data 28 novembre 2025, determinata dalla sospensione temporanea di “La Vita in Diretta”. La decisione di interrompere la trasmissione si è resa necessaria per far spazio ad un evento di grande rilevanza nell’ambito dell’intrattenimento televisivo italiano. Motivazioni della cancellazione di “La Vita in Diretta”. La trasmissione condotta da Alberto Matano non andrà in onda nel pomeriggio odierno a causa della messa in scena della nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

