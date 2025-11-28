Perché gli orari d’inizio della Premier League di domenica sono così strani questo fine settimana?

Justcalcio.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notizia fresca giunta in redazione: Quelli di voi che apprezzano la routine in misura estrema sono destinati a subire un piccolo shock per il sistema quando si tratta delle partite di Premier League di questo fine settimana. La solita routine prevede che la maggior parte delle partite della domenica inizino alle 14:00, seguita da una partita in evidenza alle 16:30. Tuttavia, le cinque partite di questa domenica sono un’eccezione alla regola, con solo il consueto slot delle 16:30 per Chelsea-Arsenal rimasto in piedi mentre tutti gli altri iniziano a orari strani – mentre non si trova nemmeno una partita all’ora di pranzo del sabato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

perch233 gli orari d8217inizio della premier league di domenica sono cos236 strani questo fine settimana

© Justcalcio.com - Perché gli orari d’inizio della Premier League di domenica sono così strani questo fine settimana?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Orari D8217inizio Premier