Perché gli eredi non hanno ancora accettato il testamento di Pippo Baudo? Il sospetto del notaio

28 nov 2025

Il testamento di Pippo Baudo è stato aperto in sede notarile lo scorso 9 settembre, ma da quel momento nessuno dei tre beneficiari, ovvero i figli  Tiziana  e  Alessandro   Baudo  e l’assistente  Dina Minna, si è fatto avanti per accettare o rifiutare il lascito. Considerando che l’accettazione formale dell’eredità viene generalmente fatta in pochi giorni, il passare di tutto questo tempo ha generato molti dubbi e domande Chi sono gli eredi e cosa prevede il testamento di Pippo Baudo. Il testamento di  Pippo Baudo  riporta la volontà del conduttore di lasciare il proprio patrimonio, che secondo le stime potrebbe aggirarsi attorno ai  10 milioni di euro  tra capitali, immobili e terreni, ai due figli Tiziana e Alessandro e alla storica segretaria Dina Minna, con la suddivisione di circa un terzo ciascuno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

