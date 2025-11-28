Perché gli eredi non hanno ancora accettato il testamento di Pippo Baudo? Il sospetto del notaio

Il testamento di Pippo Baudo è stato aperto in sede notarile lo scorso 9 settembre, ma da quel momento nessuno dei tre beneficiari, ovvero i figli Tiziana e Alessandro Baudo e l’assistente Dina Minna, si è fatto avanti per accettare o rifiutare il lascito. Considerando che l’accettazione formale dell’eredità viene generalmente fatta in pochi giorni, il passare di tutto questo tempo ha generato molti dubbi e domande Chi sono gli eredi e cosa prevede il testamento di Pippo Baudo. Il testamento di Pippo Baudo riporta la volontà del conduttore di lasciare il proprio patrimonio, che secondo le stime potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro tra capitali, immobili e terreni, ai due figli Tiziana e Alessandro e alla storica segretaria Dina Minna, con la suddivisione di circa un terzo ciascuno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

