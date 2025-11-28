Perché continui a ricevere chiamate dall’estero

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 19 novembre Agcom ha introdotto un nuovo filtro per fermare le chiamate di telemarketing aggressivo. Il filtro blocca però solo gli operatori che utlizzano tecniche di spoofing per mascherare la loro povenienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

