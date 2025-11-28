Perché continui a ricevere chiamate dall’estero
Dal 19 novembre Agcom ha introdotto un nuovo filtro per fermare le chiamate di telemarketing aggressivo. Il filtro blocca però solo gli operatori che utlizzano tecniche di spoofing per mascherare la loro povenienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché continui a ricevere chiamate dall’estero - “Il fenomeno si sta peraltro spostando sulle chiamate dall’estero con numeri internazionali, che non possono essere bloccati, sulla base del quadro normativo vigente. Come scrive fanpage.it
Perché continui a ricevere chiamate da telemarketing, anche con il filtro attivato - Il 19 novembre è stato attivato il nuovo filtro per le chiamate di telemarketing provenienti dall’estero. Si legge su fanpage.it
Chiamate pubblicitarie continue, la fine è vicina? Ecco cosa cambia dal 19/11 - spoofing per bloccare le chiamate pubblicitarie indesiderate su numeri mobili e fissi. Si legge su tech.everyeye.it