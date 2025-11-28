Perché c'era anche Pioli al centro sportivo della Juve insieme a Spalletti e tutta la squadra bianconera

Stefano Pioli è riapparso alla Continassa, nel centro sportivo della Juventus, tra Spalletti e i calciatori bianconeri. Il tecnico ex Milan e Fiorentina era presente insieme ai tanti campioni che hanno fatto la storia del club bianconero nel 1985, quando vinsero la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniores. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Onestamente, Pioli fa bene a non dare le dimissioni. Già la volta precedente le diede per una questione morale con i Della Valle, e lasciò i soldi senza curarsene. Stavolta è un normale rapporto di lavoro, ma perché dovrebbe rimetterci economicamente Vai su X

