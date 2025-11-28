Per sempre mia a Lanciano la manifestazione del Rotary contro la violenza di genere con i ragazzi delle scuole
Sabato 29 novembre, dalle 8.30, al Polo Museale di Lanciano, si terrà la quarta edizione della manifestazione “Per sempre mia”, organizzata dal Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi, in collaborazione con la casa circondariale di Lanciano e la commissione Pari Opportunità della polizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
