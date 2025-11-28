Per Conte niente conferenza prima di Roma-Napoli

28 nov 2025

L’allenatore azzurro non parlerà prima del match contro i giallorossi all’Olimpico. Niente conferenza stampa per Antonio Conte prima del match di campionato contro la Roma . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

per conte niente conferenza prima di roma napoli

© Forzazzurri.net - Per Conte niente conferenza prima di Roma-Napoli

