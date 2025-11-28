Parigi, 28 novembre 2025 – In pensione a 70 anni: secondo il "Panorama delle Pensioni" 2025 pubblicato dall’Ocse, l’età normale per smettere di lavorare crescerà in oltre metà dei 38 Stati aderenti all’organizzazione per stabilirsi in una forchetta compresa tra i 62 anni in Colombia (per gli uomini, 57 per le donne), nel Lussemburgo e in Slovenia, e i 70 anni o più in Danimarca, Estonia, Italia, Olanda e Svezia. In particolare, l’età pensionabile media nell’insieme dei Paesi Ocse passerà dai 63,9 anni e 64,7 anni rispettivamente per donne e uomini che sono andati in pensione nel 2024, ai 65,9 anni e 66,4 anni di chi ha avviato la carriera nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pensioni, l’Ocse avverte l’Italia: “Si lascerà il lavoro a 70 anni”