Pensioni l’Ocse avverte l’Italia | Si lascerà il lavoro a 70 anni
Parigi, 28 novembre 2025 – In pensione a 70 anni: secondo il "Panorama delle Pensioni" 2025 pubblicato dall’Ocse, l’età normale per smettere di lavorare crescerà in oltre metà dei 38 Stati aderenti all’organizzazione per stabilirsi in una forchetta compresa tra i 62 anni in Colombia (per gli uomini, 57 per le donne), nel Lussemburgo e in Slovenia, e i 70 anni o più in Danimarca, Estonia, Italia, Olanda e Svezia. In particolare, l’età pensionabile media nell’insieme dei Paesi Ocse passerà dai 63,9 anni e 64,7 anni rispettivamente per donne e uomini che sono andati in pensione nel 2024, ai 65,9 anni e 66,4 anni di chi ha avviato la carriera nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Nei Paesi dell’Ocse, l’età pensionistica media per donne e uomini andati in pensione nel 2024 passerà rispettivamente dai 63,9 anni e 64,7 anni, ai 65,9 anni e 66,4 anni. È quanto si legge nel Panorama delle Pensioni 2025 pubblicato dall’Ocse. «Sulla base - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, l’età in Italia salirà a 70 anni: l’allarme Ocse sulla tenuta della previdenza (con gli over 65 che aumentano) Vai su X