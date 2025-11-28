Pensioni dicembre importo extra di 154 euro | a chi viene erogato e come verificare l’accredito Inps

Per alcuni pensionati e pensionate la pensione di dicembre si arricchisce di un importo extra. La Legge 3882000 ha infatti introdotto un’erogazione supplementare alla pensione per l’ultimo mese dell’anno, riservata a chi percepisce uno o più trattamenti pensionistici con un importo complessivo annuo che rispetti determinate soglie. La somma, pari a 154,94 euro, è altresì soggetta a limiti di reddito, diversi a seconda che il pensionato sia solo o coniugato unito civilmente. I dettagli su chi si vedrà accreditare sulla pensione di dicembre 2025 i 154 euro extra e chi invece non ne ha diritto. Indice. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Pensioni dicembre, importo extra di 154 euro: a chi viene erogato e come verificare l’accredito Inps

