Pensioni 2026 | l’allarme Ocse sull’età pensionabile verso i 70 anni in Italia
Il nuovo rapporto “Panorama delle Pensioni 2025” diffuso dall’Ocse rilancia il dibattito sul futuro dei sistemi previdenziali e mette in evidenza un quadro che si fa sempre più complesso per i Paesi avanzati, Italia compresa. Secondo le proiezioni contenute nel documento, l’età pensionistica media è destinata a salire in modo significativo nel corso dei prossimi decenni, spinta dall’aumento della longevità e dal rapido invecchiamento demografico. Si tratta di un segnale che non può essere ignorato dal Governo, soprattutto nel momento in cui si discute la Manovra 2026 e le possibili modifiche alle regole per l’uscita dal lavoro. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
