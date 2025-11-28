Pensionati e anziani Trevigliesi | una comunità che fa bene alla città

Dal 1980, la  Cooperativa Sociale Pensionati e Anziani Trevigliesi – ONLUS è un punto di riferimento per la comunità trevigliese. Oltre 2,500 soci e una sessantina di volontari animano ogni giorno la sede di via XXV Aprile, trasformandola in un luogo dove gli anziani trovano accoglienza, assistenza, cultura e nuove amicizie. Una storia di comunità e solidarietà. Nasce nel 1980, quando un gruppo di pensionati – guidati da Damiano Bussini – decise di creare un luogo d’incontro stabile per la terza età, che fino ad allora si ritrovava “da un bar all’altro”. Da quel momento, la Cooperativa è cresciuta fino a diventare una delle realtà più significative del terzo settore bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

