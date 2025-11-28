Pellegrini | Roma merita la sfida col Napoli sappiamo cosa ci aspetta

Forzazzurri.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo in Europa League, la Roma volta pagina e prepara l’attesissima sfida . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

pellegrini roma merita la sfida col napoli sappiamo cosa ci aspetta

© Forzazzurri.net - Pellegrini: “Roma merita la sfida col Napoli, sappiamo cosa ci aspetta”

Altre letture consigliate

pellegrini roma merita sfidaRoma, Pellegrini: "Primi per merito, ma col Napoli con umiltà e convinzione!" - Lorenzo Pellegrini, giocatore della Roma, ha parlato a Sky Sport e ha commentato la vittoria di Europa League l'attesa per la sfida al  Napoli di domenica: "Noi sapremo ... Come scrive tuttonapoli.net

pellegrini roma merita sfidaPellegrini: "Mi sento migliorato in tutto. La squadra merita questi risultati" - Il centrocampista giallorosso: "La fascia è sempre un'emozione, ma è un gruppo pieno di punti di riferimento. Segnala ilromanista.eu

pellegrini roma merita sfidaRoma, Pellegrini: “Primi non per caso, lo meritiamo. Contro il Napoli…” - Dopo la vittoria sul Midtjylland in Europa League, il calciatore della Roma ha parlato della sfida contro gli uomini di Conte ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pellegrini Roma Merita Sfida