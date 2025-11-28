Pecetto Torinese ladro forza la serratura di una macchina e ruba 48 panettoni solidali valore 720 euro

28 nov 2025

A Pecetto Torinese, un ladro ha rubato 48 panettoni solidali dell’associazione Centro aiuti per l’Etiopia. È successo nei giorni scorsi, quando una volontaria li aveva momentaneamente stoccati nella propria auto, in attesa di distribuirli negli appositi banchetti.La serratura forzataL'auto era. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

