AGI - Le aree della maggioranza Pd a Montepulciano, i riformisti a Prato. Un attivismo che, come insegna la storia del Partito Democratico, spesso anticipa un tornante a rischio, un "momento di chiarimento politico", come una direzione o un'assemblea. Una ipotesi che avrebbe un obiettivo identico alla definizione e all'allargamento della maggioranza dem: rafforzare la segretaria sulla quale, negli ultimi mesi, si è concentrato il 'fuoco amico' dei riformisti, ma anche di alcuni padri nobili del Pd, Romano Prodi in primis. A scandagliare fonti parlamentari, sembra che la convocazione dell' assemblea possa arrivare entro dicembre. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pd, le aree si sfidano a distanza. E prende corpo l'idea dell'assemblea