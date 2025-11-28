Pd le aree si sfidano a distanza E prende corpo l' idea dell' assemblea
AGI - Le aree della maggioranza Pd a Montepulciano, i riformisti a Prato. Un attivismo che, come insegna la storia del Partito Democratico, spesso anticipa un tornante a rischio, un "momento di chiarimento politico", come una direzione o un'assemblea. Una ipotesi che avrebbe un obiettivo identico alla definizione e all'allargamento della maggioranza dem: rafforzare la segretaria sulla quale, negli ultimi mesi, si è concentrato il 'fuoco amico' dei riformisti, ma anche di alcuni padri nobili del Pd, Romano Prodi in primis. A scandagliare fonti parlamentari, sembra che la convocazione dell' assemblea possa arrivare entro dicembre. 🔗 Leggi su Agi.it
