Pavarotti la statua criticata Si dimette l’assessora | La scultura non c’entra niente ma il sindaco l’avevo avvertito
Pesaro, 28 novembre 2025 – “Non me la sento più, ci sono state diverse cose che non mi sono andate bene in queste settimane. Ho un lavoro, non vivo di politica, torno alla mia attività. Ce l’ho messa tutta e ho dato il massimo”. Francesca Frenquellucci annuncia così le sue dimissioni da assessore e il suo addio alla politica. “Sì – dice – lascio anche il Movimento Cinque Stelle. La mia esperienza in questi anni è stata bella e avvincente. Ma finisce qui. Ero una cittadina che si era resa disponibile a fare politica, ora torno a fare semplicemente la cittadina”. Ma è colpa della statua di Pavarotti finita nella pista di ghiaccio? “No. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
