Paura al porticciolo di Villa San Giovanni si ribalta una gru | vigili del fuoco in azione
Una normale operazione di sollevamento di alcuni massi destinati alla realizzazione dei frangiflutti, ha rischiato di concludersi nel peggiore dei modi.Intorno alle 11.15, al porticciolo di Villa San Giovanni, una gru privata si è ribalta finendo pericolosamente in bilico sospesa con il braccio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dal Porto di Cecina, un’onda di solidarietà per le donne di tutto il mondo. Un messaggio di forza e speranza, per navigare verso un futuro dove nessuna donna viva nella paura. #controlaviolenzasulledonne - facebook.com Vai su Facebook
Villa San Giovanni, una gru si ribalta al porticciolo turistico: vigili del fuoco in azione – FOTO - L'incidente durante le operazioni di sollevamento di alcuni massi destinati alla realizzazione dei frangiflutti. Lo riporta corrieredellacalabria.it
Incidente al porticciolo turistico di Villa San Giovanni: gru privata si ribalta durante i lavori - Attimi di tensione questa mattina al porticciolo turistico di Villa San Giovanni, dove una gru privata impegnata nel sollevamento di alcuni massi, destinati alla realizzazione dei frangiflutti, si è ... Riporta reggiotv.it