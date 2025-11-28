Paura a La Stampa assalto alla redazione | la solidarietà del presidente Mattarella

Cityrumors.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura nella redazione de La Stampa. Nel giorno dello sciopero dei giornalisti c’è stato un duro assalto. Non sono mancati i messaggi di cordoglio Momenti paura a La Stampa in questo venerdì di fine novembre. In un giorno in cui il giornale era in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro un gruppo di manifestanti ha deciso di effettuare un attacco nella redazione centrale di Torino. Un vero e proprio blitz organizzato e che aveva come obiettivo quello di aumentare il timore fra i giornalisti e non solo. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

paura a la stampa assalto alla redazione la solidariet224 del presidente mattarella

© Cityrumors.it - Paura a La Stampa, assalto alla redazione: la solidarietà del presidente Mattarella

Leggi anche questi approfondimenti

paura stampa assalto redazioneSciopero generale 28 novembre, assalto alla redazione de La Stampa: lancio di letame, sfondata porta di vetro - Durante le manifestazioni a Torino per lo sciopero generale del 28 novembre, circa cento contestatori si sono staccati dal corteo principale e hanno raggiunto la sede del quotidiano La Stampa dove c’è ... Come scrive virgilio.it

paura stampa assalto redazioneTorino, irruzione pro-Pal nella redazione de La Stampa: scritte, letame e disordini - Pal nella sede de La Stampa: vandalismo e lancio di letame scuotono la redazione e le autorità. Scrive notizie.it

paura stampa assalto redazioneGruppo di manifestanti devasta la redazione de La Stampa: lancio di letame, muri imbrattati e carte ovunque - Solidarietà dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Stampa Assalto Redazione