Paura a La Stampa assalto alla redazione | la solidarietà del presidente Mattarella

Attimi di paura nella redazione de La Stampa. Nel giorno dello sciopero dei giornalisti c’è stato un duro assalto. Non sono mancati i messaggi di cordoglio Momenti paura a La Stampa in questo venerdì di fine novembre. In un giorno in cui il giornale era in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro un gruppo di manifestanti ha deciso di effettuare un attacco nella redazione centrale di Torino. Un vero e proprio blitz organizzato e che aveva come obiettivo quello di aumentare il timore fra i giornalisti e non solo. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Paura a La Stampa, assalto alla redazione: la solidarietà del presidente Mattarella

