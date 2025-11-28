Tempo di lettura: 2 minuti L’Immacolata si avvicina e, come da tradizione, Paupisi si prepara a vivere una delle manifestazioni più attese dell’anno: la Cerimonia di Accensione dell’Albero di Natale, accompagnata dal suggestivo Spettacolo Piromusicale che illuminerà a festa il centro cittadino. L’evento, giunto quest’anno alla sua VIII edizione e organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio dell’Istituto Comprensivo Ponte- Torrecuso- Paupisi e dell’Unpli provinciale e regionale, si terrà venerdì 5 dicembre alle ore 20:00 in Piazza Don Tommaso Boscaino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paupisi, si avvicina l’accensione dell’albero di Natale