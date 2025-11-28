MONZA (ITALPRESS) – Roche ha annunciato che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità a carico del SSN per la nuova formulazione di faricimab in siringa preriempita (PFS) per l’utilizzo nel trattamento della degenerazione maculare legata all’età neovascolare o “umida” (nAMD), dell’edema maculare diabetico (DME) e per il trattamento della compromissione della vista . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Patologie retiniche, disponibile in Italia la siringa preriempita di faricimab