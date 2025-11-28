Pastore si scaglia contro i cambi interisti | Sono peggiorativi E su Carlos Augusto…
Inter News 24 Giuseppe Pastore ha parlato della sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid, criticando i cambi di Chivu. Ha parlato anche di Carlos Augusto. Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio dei problemi dell’Inter, venuti ancora una volta a galla dopo la sconfitta con l’Atletico Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni. INTER IN DIFFICOLTÀ – «Vedo un’Inter che continua a non gestire i finali, a non gestire le proprie emozioni. Squadra che diventa spaventata di quello che può succedere. Non è una cosa casuale, la sfortuna non è accettabile. Inter fortunata col Verona, anche con la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pastore: “Cambi Inter peggiorativi, perché entra Frattesi? Caso Carlos Augusto clamoroso” - Il giornalista Giuseppe Pastore durante il podcast L'ascia Raddoppia di Cronache di Spogliatoio ha parlato dei problemi dell'Inter di Chivu ... Lo riporta msn.com