Pastore si scaglia contro i cambi interisti | Sono peggiorativi E su Carlos Augusto… 

Inter News 24 Giuseppe Pastore ha parlato della sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid, criticando i cambi di Chivu. Ha parlato anche di Carlos Augusto. Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio dei problemi dell’Inter, venuti ancora una volta a galla dopo la sconfitta con l’Atletico Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni. INTER IN DIFFICOLTÀ – «Vedo un’Inter che continua a non gestire i finali, a non gestire le proprie emozioni. Squadra che diventa spaventata di quello che può succedere. Non è una cosa casuale, la sfortuna non è accettabile. Inter fortunata col Verona, anche con la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com

