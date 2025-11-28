Passa a DeAgostini il 42% di Legami

De Agostini continua la sua campagna di diversificazione e dopo aver investito nel settore farmaceutico con Content Group e in quello alimentare con Venchi, ha deciso di puntare sulla cartoleria. Ieri la società guidata da Enrico Draghi (in foto) ha annunciato di aver rilevato il 42% di Legàmi, diventandone così il secondo azionista, alle spalle del fondatore e ceo Alberto Fassi. L'obiettivo è di sviluppare insieme un piano di lungo periodo volto a sostenere la crescita di un'azienda che, grazie alle sue penne, ai suoi articoli di cartoleria e a una sterminata collezione di gadget e oggetti regalo, spopola tra i ragazzi ma strizza l'occhio anche agli adulti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

