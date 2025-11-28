Passa a DeAgostini il 42% di Legami

De Agostini continua la sua campagna di diversificazione e dopo aver investito nel settore farmaceutico con Content Group e in quello alimentare con Venchi, ha deciso di puntare sulla cartoleria. Ieri la società guidata da Enrico Draghi (in foto) ha annunciato di aver rilevato il 42% di Legàmi, diventandone così il secondo azionista, alle spalle del fondatore e ceo Alberto Fassi. L'obiettivo è di sviluppare insieme un piano di lungo periodo volto a sostenere la crescita di un'azienda che, grazie alle sue penne, ai suoi articoli di cartoleria e a una sterminata collezione di gadget e oggetti regalo, spopola tra i ragazzi ma strizza l'occhio anche agli adulti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Passa a DeAgostini il 42% di Legami

Argomenti simili trattati di recente

Papà mio tu lo sai bene che ti penso costantemente ogni giorno e non solo oggi....e sai anche quanto mi manchi , sei quel dolore al cuore che non passa , grazie per farmi sentire la tua presenza sempre.... lo avevi promesso!! " io non vi lascerò nemmeno dopo - facebook.com Vai su Facebook

Passa a DeAgostini il 42% di Legami - De Agostini continua la sua campagna di diversificazione e dopo aver investito nel settore farmaceutico con Content Group e in quello alimentare con Venchi, ha deciso di puntare sulla cartoleria. Riporta ilgiornale.it

De Agostini mette in portafoglio il 42% dei giochi Legami. Ecco quanto l’ha pagato - Nuovo investimento della holding della famiglia Boroli Drago che rileva dal fondo Flexible Capital di Dea Capital Alternative Funds una quota di minoranza del gruppo fondato da Fassi. Si legge su milanofinanza.it

De Agostini compra il 42% di Legàmi, è il secondo azionista. Oltre 20 nuovi negozi in arrivo - La società è attiva in più di 70 paesi, con un network esteso in Italia, Francia e Spagna. Secondo msn.com