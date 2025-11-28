partitella contro il sarcoma sport e beneficenza per ricordare antonio caserta

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 30 novembre alle ore 10, si terrà l’iniziativa di solidarietà “Partitella contro Sarcoma”, promossa dal Rotary Club di Benevento, dal Rotaract e dall’Interact e Rotary Community Corps coordinato da Anna Caserta. L’evento nasce dal loro impegno per ricordare Antonio Caserta, prematuramente scomparso a causa di un sarcoma, e per sostenere in modo concreto la ricerca e l’assistenza ai pazienti colpiti da questa patologia. La manifestazione si svolgerà presso i campi sportivi di Cretarossa, messi gentilmente a disposizione da Ubaldo Chiumiento. La giornata sarà caratterizzata da momenti sportivi e di partecipazione comunitaria, con attività rivolte sia agli adulti che ai bambini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

