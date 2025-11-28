Parte il calendario della solidarietà | eventi dell’Agenzia da nord a sud
Nel mese di dicembre si svolgeranno in tutta Italia oltre 50 iniziative con finalità sociale realizzate dai funzionari e funzionarie delle Entrate. Sui social gli appuntamenti giorno per giorno. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
