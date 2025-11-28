Parrucchiere su misura | il salone arriva a casa tua
Regalarsi un taglio, un colore o una piega nel salotto di casa o nella propria camera d’hotel, seguiti da professioniste abituate a lavorare per personaggi in vista ma disponibili per chiunque desideri sentirsi speciale, significa trasformare un gesto quotidiano in un momento intimo, curato e lontano dalla confusione dei saloni tradizionali. Il piacere di prendersi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Non è un prodotto. È un’esperienza. La nuova linea hair care è finalmente arrivata in anteprima nel nostro salone. Riservata ai professionisti. Non la trovi online Solo da noi, su misura per i tuoi capelli. #capelli #haircare #salonedibellezza #parrucchie - facebook.com Vai su Facebook
Salone da parrucchiere completamente abusivo: impiegati anche due lavoratori in nero - A permettere ai finanzieri di individuare a Bisceglie, nel nord Barese, un salone per parrucchieri completamente sconosciuto al fisco e privo di ogni autorizzazione - Da quotidianodipuglia.it
Se il parrucchiere non ti soddisfa, non devi pagare nulla: arriva la sentenza che cambia tutto - Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per i consumatori nel settore della bellezza e della cura personale: se il risultato del servizio del parrucchiere ... blitzquotidiano.it scrive
Salone da parrucchiere con centro benessere, bar e profumeria: sequestro da 1,5milioni - Salone da parrucchiere con centro benessere, bar e profumeria: i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Si legge su quotidianodipuglia.it