Parrocchie di Benevento variazioni in corso | al via il riassetto territoriale dei confini

Tempo di lettura: 12 minuti E’ il giorno 8 dicembre 2025 la data spartiacque. In ordine ad un migliore assetto territoriale delle Parrocchie del centro storico della città di Benevento, con la nomina di una commissione di studio, presieduta dal rev.mo sac. mons. Francesco IAMPIETRO, Vicario Generale, e composta dai rev.mi sacerdoti don Nicola COCCHIARELLA, don Lupo PALLADINO e don Renato TRAPANI, con il compito specifico di esaminarne dettagliatamente lo stato attuale e di fornire, altresì, delle proposte conformi ai reali e mutati cambiamenti demografici è stato decretato che i confini delle Parrocchie del centro storico della città di Benevento “SANTA SOFIA E SANT’ANNA”, “SAN DONATO” e “SANTA MARIA DELLA VERITÀ”, e le Parrocchie del “SACRO CUORE DI GESÙ”, “SANTA MARIA DEGLI ANGELI”, “SANTA MARIA DELLA PACE”, “SAN MODESTO” e “SPIRITO SANTO”, nella città di Benevento, siano ridefiniti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

