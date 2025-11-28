Parkinson | l’Azienda Moscati presenta terapie di nuova generazione
Da oltre vent'anni l'Azienda Moscati osserva da una prospettiva privilegiata l'evoluziodella malattia di Parkinson: l'arrivo delle nuove terapie, il cambiamento del profilo dei pazienti, la crescita costante della domanda di assistenza, l'avanzare di un fenomeno che non accenna a rallentare. È una storia fatta di numeri, ma soprattutto di persone: più di 400 pazienti seguiti ogni anno nell'ambulatorio dedicato e almeno 1200 in tutta la provincia di Avellino. Ed è proprio da questo percorso e dalla necessità di guardare con lucidità a ciò che ci attende che nasce il convegno L'impegno dell'Azienda Moscati contro la Malattia di Parkinson: passato, presente e futuro, in programma nell' aula magna della Città Ospedaliera in occasione della Giornata Nazionale Parkinson 2025, che si celebra domani, sabato 29 novembre.
