Parcheggio Zuretti il gestore smentisce aggressioni e addebita al Comune il mancato avvio dei lavori

Foggiatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non c’è alcuna inadempienza”. L’attuale gestore del parcheggio Zuretti di Foggia, Antonio Delli Carri (Autorimessa H24), addebita al Comune di Foggia, che non rilascia le autorizzazioni, il mancato avvio dei lavori previsti dal contratto sottoscritto nel 2021.Ha convocato i giornalisti nello. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Parcheggio Zuretti, il gestore smentisce aggressioni e addebita al Comune il mancato avvio dei lavori - L’attuale gestore del parcheggio Zuretti di Foggia, Antonio Delli Carri (Autorimessa H24), addebita al Comune di Foggia, che non rilascia le autorizzazioni, il mancato ... Scrive foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Zuretti Gestore Smentisce