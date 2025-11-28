Parcheggio Zuretti il gestore smentisce aggressioni e addebita al Comune il mancato avvio dei lavori
“Non c’è alcuna inadempienza”. L’attuale gestore del parcheggio Zuretti di Foggia, Antonio Delli Carri (Autorimessa H24), addebita al Comune di Foggia, che non rilascia le autorizzazioni, il mancato avvio dei lavori previsti dal contratto sottoscritto nel 2021.Ha convocato i giornalisti nello. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
