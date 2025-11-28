Parcheggio multipiano in via Saliceto a Bologna Protesta dei comitati e il Pd frena

Bologna, 28 novembre 2025 –  La Bolognina potrebbe dire addio a (altri) quaranta alberi per la creazione di un parcheggio multipiano di fianco al parco della Zucca, uno dei pochi polmoni verdi rimasti nella zona di via di Saliceto. A un passo da diversi plessi scolastici, dai nidi e le materne fino alle elementari e medie. E i comitati, a questi ennesimi ma ancora ipotetici tagli, non ci stanno e chiamano a raccolta residenti e commercianti per “costruire insieme un Comitato di quartiere” volto a “difendere il verde” del Navile. Una ‘chiamata’ che scuote il Pd, che frena il tiro con il consigliere di Quartiere Claudio Mazzanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

