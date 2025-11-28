Parata di stelle al Palabeach | Birarelli Della Lunga e Ficosecco in campo per la BVS Ancona
ANCONA – Una vera e propria parata di stelle sotto rete. È quella che attende gli appassionati di sport dorici domenica mattina al Palabeach. L'occasione è il debutto nella prima giornata del Campionato Nazionale per Società (Serie B) targato AIBVC, ma a fare notizia è la rosa d'eccezione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
