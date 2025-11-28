Paradosso Inter | deve diventare più brutta
Due sconfitte consecutive, di nuovo. Come a inizio stagione contro Udinese e Juventus, l’Inter è caduta in sequenza contro Milan e Atletico Madrid. Tutti ko di misura, tutti maturati in partite che i nerazzurri avrebbero potuto non solo pareggiare, ma vincere. Togliamo l’Udinese e mettiamoci il Napoli e avremo quattro ko contro le cinque “big” affrontate finora con la Roma come unica eccezione. Quando il livello dell’avversario si alza, i nerazzurri ci passano sotto in termini di risultati, mentre come prestazioni l’asticella è sempre alta (Udinese, anche qui, unica vera eccezione). E allora l’Inter ha due domande da porsi: perché perde proprio contro le parigrado? E perché le partite in equilibrio finisce quasi sempre per perderle? Al Metropolitano, così come in 7 degli ultimi 11 scontri diretti contro Napoli, Milan e Juventus in campionato, l’Inter ha prodotto più occasioni dell’avversario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
