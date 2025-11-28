paradiso elvetico

Che la Svizzera, terra di rara antipatia ma ancora più di rara efficienza, sia un Paese affidabile lo sappiamo da quando tutti i ricchi del mondo ci depositano i loro soldi. Che sia anche corretto, sebbene non politicamente corretto, lo abbiamo capito ieri, quando abbiamo letto che ha presentato il conto ai suoi cittadini che parteciparono alla Flotilla per Gaza cercando di rompere il blocco navale. Dovranno pagare le prestazioni per la protezione consolare, le spese di emergenza, il ritorno in Svizzera e l'assistenza. È una fattura di 1100 euro: poco più che simbolica per i benestanti proPal che a 15 franchi ad aperitivo sul lungolago di Lugano giocano a fare i rivoluzionari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

