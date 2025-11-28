Una panoramica completa sugli eventi televisivi più significativi del giorno, con approfondimenti su programmi, notizie di attualità e interventi di personaggi noti. L’articolo fornisce dettagli sulle produzioni in corso, sugli ospiti presenti in studio e sui cambiamenti nel palinsesto, offrendo un quadro aggiornato e accurato per gli appassionati di televisione e cultura pop. ripresa del ciclo di programmazione di “Il Paradiso delle Signore”. doppio episodio trasmesso nel pomeriggio. La soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore, raddoppia le sue puntate per recuperare il ciclo saltato lunedì scorso a causa della diretta dei funerali di Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Paradiso delle signore raddoppia: tutte le novità e curiosità