Papa Leone | Servono personalità che favoriscano il dialogo

ANKARA – Papa Leone auspica che la Turchia “possa essere un fattore di stabilità e di avvicinamento fra i popoli, a servizio di una pace giusta e duratura”. La Santa Sede “desidera cooperare a costruire un mondo migliore con l’apporto di questo Paese, che costituisce un ponte tra Est e Ovest, tra Asia ed Europa”. “Oggi più che mai c’è bisogno di personalità che favoriscano il dialogo e lo pratichino con ferma volontà e paziente tenacia”, ha detto alle autorità. “Stiamo attraversando una fase fortemente conflittuale a livello globale, in cui prevalgono strategie di potere economico e militare, alimentando quella che Papa Francesco chiamava ‘terza guerra mondiale a pezzi’. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

