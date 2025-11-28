Papa Leone | Servono personalità che favoriscano il dialogo
ANKARA – Papa Leone auspica che la Turchia “possa essere un fattore di stabilità e di avvicinamento fra i popoli, a servizio di una pace giusta e duratura”. La Santa Sede “desidera cooperare a costruire un mondo migliore con l’apporto di questo Paese, che costituisce un ponte tra Est e Ovest, tra Asia ed Europa”. “Oggi più che mai c’è bisogno di personalità che favoriscano il dialogo e lo pratichino con ferma volontà e paziente tenacia”, ha detto alle autorità. “Stiamo attraversando una fase fortemente conflittuale a livello globale, in cui prevalgono strategie di potere economico e militare, alimentando quella che Papa Francesco chiamava ‘terza guerra mondiale a pezzi’. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Continua il viaggio di Papa Leone in Turchia. Questa mattina si è trasferito in auto alla Cattedrale dello Spirito Santo ad Istanbul, dove ha avuto luogo l'Incontro di Preghiera con i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i Consacrati, le Consacrate e gli Operatori Pa - facebook.com Vai su Facebook
#PapaLeoneXIV #LeoneXIV a 1700 anni dal Concilio di Nicea Papa Leone XIV raggiunge Iznik per sostare accanto alla basilica di San Neofito, riaffiorata negli ultimi anni dalle acque del lago l'approfondimento di Maria Milvia Morciano vaticannews.va/it/papa Vai su X
IL MESSAGGIO - Papa Leone XIV: "Servono personalità che favoriscano il dialogo" - Il Papa auspica che la Turchia "possa essere un fattore di stabilità e di avvicinamento fra i popoli, a servizio di una pace giusta e duratura". Scrive msn.com
Papa Leone XIV incontra Abu Mazen/ “Due Stati in Terra Santa: basta guerra, servono aiuti urgenti a Gaza” - L'udienza di Abu Mazen da Papa Leone XIV in Vaticano: i due popoli in due Stati, il dramma di Gaza e la preziosa opera diplomatica della Chiesa ABU MAZEN DA PAPA LEONE PER CONFERMARE L’ACCORDO GLOBALE ... ilsussidiario.net scrive
Papa Leone XIV da Mattarella: «Gravi sofferenze feriscono umanità, servono risposte urgenti» - "Come purtroppo appare evidente, viviamo tempi in cui, assieme a tanti segni di speranza, molte sono le situazioni di grave sofferenza che feriscono l'umanità a livello mondiale e ... ilmattino.it scrive