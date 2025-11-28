Papa in Turchia Leone XIV nel luogo del Concilio di Nicea | le immagini

Papa Leone XIV, nel suo primo viaggio all’estero in Turchia, è stato in pellegrinaggio nel luogo dove 1700 anni fa i primi leader della Chiesa cristiana si riunirono, sotto l’egida dell’imperatore romano Costantino, per ospitare il Concilio di Nicea. Venerdì Leone ha pregato per l’unità dei cristiani insieme al patriarca ecumenico Bartolomeo, leader spirituale dei cristiani ortodossi di tutto il mondo, nel luogo in cui si tenne il concilio del 325 d.C., oggi città di Iznik. Il papa americano ha condiviso un messaggio di pace e un appello per contribuire a porre fine alle guerre in Ucraina e a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa in Turchia, Leone XIV nel luogo del Concilio di Nicea: le immagini

