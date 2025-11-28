Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 | tutte le informazioni sul programma

Novità lavorative in arrivo per Paolo Bonolis che, dopo tempo, è indicato come conduttore di un programma in prima serata su Canale 5. Ad anticipare la decisione che riporta nella fascia oraria più importante uno dei volti più amati e stimati della tv italiana è Giuseppe Candela su Dagospia. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#PaoloBonolis torna con un programma in prima serata A inizio 2026, come riporta #GiuseppeCandela su #Dagospia, Paolo Bonolis condurrà due prime serate su #Canale5 dedicate alla musica: "Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5. Un ritorno fissato - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 con un nuovo show musicale - Previsto per gennaio 2025 vedrà la presenza di artisti italiani e internazionali che si esibiranno dal vivo. Riporta novella2000.it

E lascia «Avanti un altro!» Paolo Bonolis torna in TV con un nuovo varietà in prima serata - Paolo Bonolis torna protagonista del prime time con un progetto che mira a riportare il grande varietà al centro della programmazione del 2026. bluewin.ch scrive

Gigi e Vanessa – Insieme, le pagelle della prima puntata: Incontrada sirena (9), Bonolis ruba la scena (8), Ramazzotti burlone (6) - Le pagelle ad ospiti e conduttori dalla prima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme, il nuovo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada ... Segnala dilei.it