Pandemia l' ex pm inguaia Conte e Speranza

È il magistrato che indagò a denunciare la responsabilità di Giuseppe Conte e Roberto Speranza sulla diffusione del Covid. L’allora premier, con il suo ministro della salute, sono stati indicati come quelli che sottovalutarono la pandemia al suo inizio. Affermazioni che faranno rumore. Sapevano, ma fecero ben poco. È stato Antonio Chiappani, all’epoca procuratore capo della Repubblica a Bergamo a far drizzare le orecchie ai componenti della commissione istituita per far luce su che cosa accadde in Italia in quegli anni drammatici. Con parole chiarissime: «Il governo Conte II fu avvisato della progressione esponenziale del Covid nella Bergamasca già nel febbraio 2020». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

