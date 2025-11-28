Pam Panorama difende il test del carrello | Nei supermercati spariti 30 milioni di euro
Pam Panorama difende il test del carrello. La società, punto di riferimento della grande distribuzione italiana da oltre sessant’anni, negli ultimi tempi è finita nel mirino di lavoratori e organizzazioni sindacali per licenziamenti e contestazioni giudicati “illegittimi”.Il test del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
La catena di supermercati Pam Panorama si difende dopo le polemiche sul caso del test del finto cliente ai cassieri che ha portato al licenziamento di alcuni lavoratori - facebook.com Vai su Facebook
Diffusa la trascrizione di una telefonata dell’inviato americano con un consigliere di Putin. C’è chi chiede le sue dimissioni, ma la Casa Bianca lo difende a spada tratta panorama.it/attualita/este… Vai su X
Pam Panorama e il test del finto cliente: “Tutto legittimo, ammanchi per 30 milioni di euro” - La catena di supermercati Pam Panorama si difende dopo le polemiche sul caso del test del finto cliente ai cassieri che ha portato al licenziamento di ... Come scrive fanpage.it
Pam Panorama difende i “test del carrello”: sicurezza al centro delle verifiche - L’azienda conferma la piena legittimità dei controlli a fronte dell’aumento di furti e microcriminalità Nelle settimane scorse, alcuni supermercati PAM Panorama hanno effettuato verifiche interne tram ... Riporta italiafruit.net
Pam difende i licenziamenti con il test del carrello: "Controlli legittimi, non sono tagli. Escalation di furti: spariti 30 milioni di euro” - L'azienda fa il punto e risponde alle polemiche relative alle verifiche degli ispettori, che si fingono clienti, all’interno dei supermercati. Lo riporta lanazione.it