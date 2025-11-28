Palmoli svolta vicina per la famiglia nel bosco | Nathan pronto ad accettare la nuova casa offerta da Armando

La visita alla nuova casa: «Gli brillavano gli occhi». La svolta potrebbe essere davvero a un passo per la famiglia nel bosco di Palmoli, come emerso nella puntata del 28 novembre di Dentro la notizia. Nathan Trevallion avrebbe manifestato la volontà di accettare la soluzione abitativa proposta da Armando e da sua figlia per aiutarlo a ricongiungersi con la moglie Catherine Birmingham e i tre figli. Armando ha raccontato ogni dettaglio della visita: «L’ho portato in cantina a vedere gli attrezzi di una volta, e ogni cosa che vedeva gli brillavano gli occhi. Gli ho fatto trovare i camini accesi, un ambiente caldo e accogliente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Palmoli, svolta vicina per la famiglia nel bosco: Nathan pronto ad accettare la nuova casa offerta da Armando

