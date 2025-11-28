Palmeiras Flamengo | il derby brasiliano valido per la finalissima di Libertadores è su Como TV con un prepartita speciale!

Palmeiras Flamengo: il derby brasiliano assegnerà la quarta Copa Libertadores della storia di una delle due squadre su Como TV con un prepartita speciale! Palmeiras e Flamengo da anni stanno arricchendo il Sud America e il Brasile di talenti. Si sfidano a distanza e dopo quattro anni tornano a giocarsi la finale di Copa Libertadores.

