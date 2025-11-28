Pallamano Germania e Francia all’attacco nei Mondiali Femminili 2025

Terzo giorno in archivio per la 27ma edizione dei Mondiali di pallamano femminili. Tante anche oggi le partite disputate, tutte valide il Preliminary round che ci terrà compagnia anche nei prossimi giorni e che stabilirà le square che passeranno al ‘Main Round’. Il Gruppo F ed il Gruppo E sono iniziati quest’oggi a differenza degli altri gironi. Nell’ordine, la Polonia (36-20) e la Francia (43-18) si sono imposte contro Cina e Tunisia in quel di ‘s-Hertogenbosch, mentre a Austria e Olanda non hanno sbagliato la propria partita contro Egitto (29-20) e Argentina (32-25). La Porsche Arena di Stoccarda ha visto il successo dei padroni di casa delal Germania contro l’ Uruguay (12-38). 🔗 Leggi su Oasport.it

