Palinsesti Rai nuovi programmi per Carlo Conti e fiction in arrivo
Tra le novità più significative un ruolo da protagonista per Carlo Conti su Rai1, che oltre a un nuovo show post-Sanremo prenderà le redini di ‘Dalla strada al palco’. Un palinsesto che punta sui grandi eventi, su volti di richiamo in nuove collocazioni e su una forte spinta all’innovazione culturale. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’offerta . 🔗 Leggi su 2anews.it
News recenti che potrebbero piacerti
“PALINSESTI NOVEMBRE … controlla i nuovi corsi e prenota le tue lezioni con l’app well team “…. Ti aspettiamo … “ - facebook.com Vai su Facebook
Programmi Rai, Sanremo diventa più e arrivano nuovi show - Un palinsesto all'insegna dei grandi eventi sportivi, a partire dalle Olimpiadi invernali per arrivare alle decisive partite dei play off della Nazionale per la qualificazione ai Mondiali di calcio in ... Come scrive ansa.it
Rai, un altro approfondimento “sovranista” all’orizzonte, ma manca il conduttore. Viale Mazzini spera nello sport - Nei palinsesti arrivati in consiglio d’amministrazione parecchie conferme e qualche spazio nuovo per gli approfondimenti. editorialedomani.it scrive
Palinsesti Rai 2026: Carlo Conti condurrà dalla strada al palco subito dopo Sanremo - La Rai svela un palinsesto 2026 ricco di eventi sportivi, novità in prima serata, nuovi volti e forte attenzione alla cultura e al cinema d'autore. Scrive serial.everyeye.it