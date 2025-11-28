PALINSESTI RAI 2026 | NUOVO SHOW CARLUCCI CONTI RADDOPPIA FICTION OLIMPIADI

Un palinsesto Rai inverno-primavera 2026 che punta sui grandi eventi, su volti di richiamo in nuove collocazioni e su una forte spinta all’innovazione culturale. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’offerta per la stagione Inverno-Primavera 2026 della Rai – illustrata oggi nel Cda Rai – avrà come fulcro i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina su Rai2. Tra le novità più significative un ruolo da protagonista per Carlo Conti su Rai1, che oltre a un nuovo show post-Sanremo prenderà le redini di ‘Dalla strada al palco’, e il debutto su Rai3 del talk show culturale di Fabio Volo. La programmazione di Rai2 sarà quasi interamente catalizzata dal grande ritorno della fiamma olimpica in Italia. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI RAI 2026: NUOVO SHOW CARLUCCI, CONTI RADDOPPIA, FICTION, OLIMPIADI

