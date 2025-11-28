palestina nuovo sit in promosso da rete pace e disarmo

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà sabato 29 novembre, alle ore 18:30, il presidio promosso dalla Rete Pace e Disarmo in solidarietà con il popolo palestinese, nel piazzale antistante la Prefettura di Avellino. Un appuntamento che si inserisce nella Giornata Internazionale di solidarietà al popolo palestinese e che intende riportare al centro un tema spesso ignorato nel dibattito pubblico: la sorte dei prigionieri politici palestinesi e la complessa crisi umanitaria che attraversa intere generazioni. I promotori sottolineano come la questione non sia solo geopolitica, ma profondamente umanitaria: una realtà che continua a ostacolare ogni prospettiva credibile di pace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

