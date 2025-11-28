Palestina nuovo sit in promosso da Rete Pace e Disarmo

Anteprima24.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà sabato 29 novembre, alle ore 18:30, il presidio promosso dalla Rete Pace e Disarmo in solidarietà con il popolo palestinese, nel piazzale antistante la Prefettura di Avellino. Un appuntamento che si inserisce nella Giornata Internazionale di solidarietà al popolo palestinese e che intende riportare al centro un tema spesso ignorato nel dibattito pubblico: la sorte dei prigionieri politici palestinesi e la complessa crisi umanitaria che attraversa intere generazioni. I promotori sottolineano come la questione non sia solo geopolitica, ma profondamente umanitaria: una realtà che continua a ostacolare ogni prospettiva credibile di pace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

palestina nuovo sit in promosso da rete pace e disarmo

© Anteprima24.it - Palestina, nuovo sit in promosso da “Rete Pace e Disarmo”

Scopri altri approfondimenti

Una leadership per la Palestina - Per il riconoscimento del nuovo Stato devono nascere assetti politici che neutralizzino i gruppi terroristici Nel proclamare che va riconosciuto uno Stato palestinese i sostenitori della sua nascita, ... Si legge su corriere.it

Da Pescia a Gaza. Un sit-in per sostenere la pace in Palestina - 30, in piazza Matteotti è stato organizzato il sit- Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Palestina Nuovo Sit Promosso