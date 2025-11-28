Palermo violento frontale tra due Golf | morte mamma e figlia feriti gravemente due 19enni

Lo schianto sarebbe stato devastante. A bordo dell'altra auto coinvolta erano presenti due 19enni, entrambi residenti a San Giuseppe Jato, rimasti gravemente feriti nell'incidente. I due ragazzi sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo e del Policlinico. Sembrerebbe che i giovanissimi siano in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Palermo, violento frontale tra due Golf: morte mamma e figlia, feriti gravemente due 19enni

