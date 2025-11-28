Palazzina 20 dell' Arsenale trasformata in laboratorio di pace e dialogo

Verona si prepara ad accogliere i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 con un progetto che va oltre l’evento sportivo e si radica nel cuore della città. Sabato 29 novembre, nella palazzina 20 dell’Arsenale, apre Casa Verona, uno spazio innovativo che reinterpreta lo spirito olimpico e restituisce. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altre letture consigliate

Casa Italia ospitata nell’ex Arsenale. Atleti e mass media nella palazzina comando Continua a leggere - facebook.com Vai su Facebook

In possesso di un arsenale e di 20 chili di droga, arrestato - Un quarantenne è stato arrestato dalla polizia a Catania per detenzione illegale di armi da guerra e per spaccio di sostanze stupefacenti. Scrive ansa.it