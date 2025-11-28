Pagelle Fiorentina AEK Atene i TOP e FLOP della sfida di Conference League
Pagelle Fiorentina AEK Atene: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la giornata di Europa League 20252026. Ecco i voti La Fiorentina torna protagonista al Franchi, dove stasera ha ospitato l’AEK Atene nella giornata della Conference League. Per i viola era una sfida cruciale: sconfitta per i viola di Vanoli che complica il cammino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juventus News 24. . Le pagelle e i voti ai protagonisti di Fiorentina-Juve #fiorentinajuve #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com Vai su Facebook
#FiorentinaJuve, le pagelle di CM: #Kean iradiddio, #Mandragora prestigiatore. #Yildiz spara a salve, pesa l'errore di #Vlahovic Vai su X
Fiorentina-Bologna 2-2, le pagelle della partita di Serie A - Il migliore in campo è Cambiaghi, autore del secondo gol rossoblù, bene anche Castro, che firma una rete capolavoro nel primo tempo. Si legge su sport.sky.it
Fiorentina-Lecce, le pagelle di CM: in 6 prendono 4, Kean irriconoscibile. Pioli da retrocessione, Berisha e Ramadani top - Un ottimo Lecce porta a casa una vittoria fondamentale e adesso il futuro di Stefano ... Lo riporta calciomercato.com